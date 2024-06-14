«Мы не диванные патриоты»: зачем татарстанцы идут служить на СВО?

Фото предоставлено Алиной Камалиевой

«Встал, умылся, пошел, штурманул»

Боец спецоперации с позывным Мякиш – из Нурлата. После окончания школы он служил в армии в городе Майкопе, в Таллинской артиллерийской бригаде. Мякиш занимался смешанными единоборствами на протяжении семи лет, однако на соревнованиях выступать не мог из-за проблем с ногами.

В мирной жизни занимался своим делом. У мужчины были проблемы со здоровьем, ему пришлось сделать операцию. После восстановления в августе прошлого года Мякиш подписал контракт с Минобороны.

«Как и у всех, вначале был некий ступор, непонимание того, что происходит. Даже несмотря на то, что ранее я изучал русско-украинский конфликт с 2014 года, — рассказал военный. — Придя в военкомат, познакомился с таким прекрасным человеком, как Лия Риязовна. Это наш куратор, она занимается контрактниками. Добрейшей души человек».

Фото предоставлено Алиной Камалиевой

Ехать защищать Родину Мякиш решил не один. Вместе с ним пошли его брат и лучший друг. Их троих интересовала именно штурмовая бригада.

«Уходил я не один, уходил с братишкой и своим товарищем. Наше главное условие было, чтобы мы были втроем, не просто в батальоне, а именно в одной роте, в одном взводе. По возможности даже в одном отделении», — продолжает он рассказ.

«Штурма — это отдельная жизнь. Что в ней особенного? Это прямой стрелковый бой, — добавил он. — У украинцев есть такая знаменитая третья штурмовая. И так получилось, что у нас был именно с третьей штурмовой прямой стрелковый бой, из которого мы вышли победителями».

Мякиш вместе с остальными прошел месячную подготовку в Донецком направлении, после этого они перешли «ленту». Самые запоминающиеся моменты — это именно первый бой, говорит Мякиш.

Фото предоставлено Алиной Камалиевой

«Первые прилеты, первый стрелковый контакт, первый пораженный противник — все это откладывается в голове. А уже далее все происходит как работа. Как вы встаете на работу. Встал, умылся, пошел, штурманул», — поделился боец.

Мякишу и его сослуживцам постоянно приходится идти на штурм. И часто бывает так, что они могут попасть в засаду.

«Были моменты, когда мы попадали в засаду. Но, к нашему счастью, противник оказался достаточно косой. По нам началась стрелкотня. Быстро сообразили, откуда она. Велась она в метрах 80-100. Подавили противника огнем», — рассказал он.

У Мякиша были ранения, но, несмотря на это, он рвется в бой. «В один день меня отработал снайпер. Прям с верхушки дерева. Между нами расстояние максимум 100 метров было. Это при штурме лесополки было, прямо во время боя», — говорит военный.

Фото предоставлено Алиной Камалиевой

Несмотря на то что Мякиш меньше года в зоне СВО, он получил медаль «За отвагу» за проявленные боевые отличия и мужество в наступательных боях при освобождении Авдеевки.

«За доли секунды всю жизнь можно вспомнить»

Боец с позывным Ленин из Лениногорского района — помощник оператора противотанкового ракетного комплекса. Сейчас он в отпуске с семьей — его жена ждет второго ребенка. За время службы это его третий по счету отпуск.

На передовой боец уже почти два года. «Момент, когда над вами дрон начинает кружить, — это очень страшно. Именно когда снижается, начиненный взрывчаткой. За доли секунды всю жизнь можно вспомнить. И людей, кого знал: родных, друзей и близких», — поделился он пережитыми на фронте ощущениями.

Ленин в отпуск приезжает в третий раз. В родном селе Сугушла его встречают за накрытым столом. Рядом жена бойца, Альфинур Вафина, и его сын. Второй ребенок должен родиться в сентябре.

Альфинур нуждается в особой заботе. Но боец спокоен — в родном селе его семье всегда помогают.

«На праздники всегда зовет, всегда пакеты с подарками раздает, коробки конфет, полотенца. Или позвонит — спросит, как дела. Когда они приезжают в отпуск, их собирает. Вот так. Дрова привезли свекрови моей, чтобы топить баню», — рассказала супруга участника спецоперации.

Фото предоставлено Ильмирой Гареевой

Альфинур благодарит и государство за предоставленные детям военных льготы: «Сын Нияз обеспечен бесплатным двухразовым питанием в школе, бесплатно посещает спортивные секции и развивающие кружки, будет отдыхать в лагере, участвовать в походах в кино, музеи».

У сына появилась возможность побывать на Президентской новогодней елке в Казани — вернулся очень довольный, добавляет Альфинур.

Фото предоставлено Ильмирой Гареевой

А Ленин в этом году получил удостоверение ветерана боевых действий. Соответствующий статус дает право на коммунальные, налоговые и медицинские льготы.

«Я люблю свою Родину, и я пошел ее защищать»

«Потому что патриоты», — так бойцы из Набережных Челнов объясняют свое решение подписать контракт на военную службу. Сейчас некоторые из них также находятся в краткосрочном отпуске.

«С детства мечтал быть хирургом», — говорит военнослужащий. По этой причине он и взял себе такой позывной. Мужчина шутит, что теперь он внештатный медик и стрелок.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

Челнинец подписал контракт на военную службу. «Был Афган. Меня не взяли из-за того, что я один в семье был. И тут я решил уже добровольцем уйти, защитить своих, страну, детей. Мы не диванные патриоты. Хотелось свой личный вклад внести. Воспитание, патриотизм — это в нас присутствует. Оно никогда не уходило, никогда и ни с чем. Всегда боремся за правду, за своих детей», — рассказал военнослужащий под позывным Хирург.

Еще один военнослужащий гордится тем, что он — солдат Российской армии. Мужчина также заключил военный контракт с Минобороны страны.

«Ответ будет короткий. Я люблю свою Родину, и я пошел ее защищать. Я — патриот Российской Федерации. Победа, безусловно, будет за нами. Там, где мы, там Победа! Да здравствует морская пехота!» — воскликнул военный.

Бойцы заключили контракт в пункте отбора на военную службу. Он находится в военном комиссариате Комсомольского и Тукаевского районов Челнов. Работа организована ежедневно с 8 утра до 8 вечера, без выходных. Те, кто в отпуске, рассказывают о том, как несут службу.

«Мы их встречаем, ставим на воинский учет, разговариваем, общаемся, узнаем о тех настроениях, которые у них присутствуют. Настроение у ребят хорошее, боевое. Все те задачи, которые командование ставит перед всеми подразделениями, в которых они служат и воюют, все это дело выполняется», — рассказал военный комиссар Комсомольского и Тукаевского районов Дамир Валиев.

Все социальные гарантии, денежное довольствие военнослужащие получают, сообщил военком Комсомольского и Тукаевского районов. Сумма единовременной выплаты для тех, кто подписал контракт в Татарстане в первые два месяца лета, будет увеличенной. Она может достигать до миллиона рублей с учетом всех надбавок от предприятий и городов. Подробнее – по телефону 8 (800) 222-59-00.

Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых присутствует создание условий, гарантирующих безопасность самой России.