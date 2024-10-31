news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
СВО 31 октября 2024 12:14

Боец из Казани награжден медалью Суворова за предотвращение прорыва вражеской техники

Скопировать ссылку
Боец из Казани награжден медалью Суворова за предотвращение прорыва вражеской техники
Фото предоставили организаторы акции «Герои нашего двора»

Военнослужащий из Казани капитан Дамир Исрафилов награжден медалью Суворова в особом порядке — это награда, которая отражает героизм бойца и исключительные заслуги перед Родиной.

Девятнадцатого октября 2024 года в районе населенного пункта Николаевка ДНР разведывательные данные указали на скорое приближение к позициям подразделения капитана Исрафилова легкобронированной техники противника, которая представляла непосредственную угрозу прорыва линии обороны.

Вместо того, чтобы ждать подкрепления, военнослужащий принял решение о немедленном оборудовании противотанкового минного заграждения.

Находясь на передовых позициях, под постоянным огнем, капитан руководил действиями своей роты, координируя работу саперов и расчетливо распределяя ресурсы.

Благодаря решительным действиям казанца противотанковое минное заграждение было оборудовано в кратчайшие сроки, предотвратив прорыв техники противника. За этот поступок он получил высокую награду.

Дамир Исрафилов служит на передовой с 15 ноября 2022 года. С первых дней участия в спецоперации в составе группировки войск «Центр» проявил себя как высокопрофессиональный и мужественный офицер. Его действия неоднократно выходили за рамки обычных служебных обязанностей, демонстрируя исключительную самоотверже6нность и готовность к риску ради выполнения поставленных задач.

В Татарстане проходит акция «Герои нашего двора», в которой рассказывается про отважных бойцов, которые живут рядом.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что боец СВО из Елабуги награжден в особом порядке медалью «За воинскую доблесть».

С 2 сентября те, кто заключает контракт с Минобороны РФ в Татарстане, могут получить до 2 млн рублей. Увеличение размера выплат связано с повышением вознаграждения в республике.

Узнайте больше о службе по контракту в рядах ВС РФ, премиях, льготах и выплатах на heroes-tatarstan.ru или по телефону 117. Еще можно обратиться в Пункт отбора на военную службу по контракту (1-го разряда) по адресу: Казань, ул. Аэропортовская, 1/40; тел. (843) 221-44-52. Обратиться можно и по номеру 8 (800) 222-59-00.

#спецоперация
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100