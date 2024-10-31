Боец из Казани награжден медалью Суворова за предотвращение прорыва вражеской техники

Фото предоставили организаторы акции «Герои нашего двора»

Военнослужащий из Казани капитан Дамир Исрафилов награжден медалью Суворова в особом порядке — это награда, которая отражает героизм бойца и исключительные заслуги перед Родиной.

Девятнадцатого октября 2024 года в районе населенного пункта Николаевка ДНР разведывательные данные указали на скорое приближение к позициям подразделения капитана Исрафилова легкобронированной техники противника, которая представляла непосредственную угрозу прорыва линии обороны.

Вместо того, чтобы ждать подкрепления, военнослужащий принял решение о немедленном оборудовании противотанкового минного заграждения.

Находясь на передовых позициях, под постоянным огнем, капитан руководил действиями своей роты, координируя работу саперов и расчетливо распределяя ресурсы.

Благодаря решительным действиям казанца противотанковое минное заграждение было оборудовано в кратчайшие сроки, предотвратив прорыв техники противника. За этот поступок он получил высокую награду.

Дамир Исрафилов служит на передовой с 15 ноября 2022 года. С первых дней участия в спецоперации в составе группировки войск «Центр» проявил себя как высокопрофессиональный и мужественный офицер. Его действия неоднократно выходили за рамки обычных служебных обязанностей, демонстрируя исключительную самоотверже6нность и готовность к риску ради выполнения поставленных задач.

В Татарстане проходит акция «Герои нашего двора», в которой рассказывается про отважных бойцов, которые живут рядом.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что боец СВО из Елабуги награжден в особом порядке медалью «За воинскую доблесть».

С 2 сентября те, кто заключает контракт с Минобороны РФ в Татарстане, могут получить до 2 млн рублей. Увеличение размера выплат связано с повышением вознаграждения в республике.

Узнайте больше о службе по контракту в рядах ВС РФ, премиях, льготах и выплатах на heroes-tatarstan.ru или по телефону 117. Еще можно обратиться в Пункт отбора на военную службу по контракту (1-го разряда) по адресу: Казань, ул. Аэропортовская, 1/40; тел. (843) 221-44-52. Обратиться можно и по номеру 8 (800) 222-59-00.