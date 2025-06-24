Боец из Бавлов с позывным Стилист удостоен высоких наград за службу на передовой

Военнослужащий из Бавлов Алексей с позывным Стилист защищает Родину с начала специальной военной операции. За успешное выполнение боевых задач 33-летний боец получил высокие государственные награды – Орден Мужества, медали «За храбрость», «За отвагу» и Георгиевский крест.

В 2022 году он заключил контракт с Министерством обороны России и отправился на передовую. За плечами у него – служба в армии, трехлетняя контрактная служба в Крыму. В гражданской жизни он работал оператором по исследованию скважин.

«Читал новости, смотрел телевизор, хотелось понять, что на самом деле происходит, помочь ребятам, которые уже находились там, появилось желание испытать себя», – рассказал боец

Сложнее всего было сообщить о своем решении семье – сначала близкие были против и просили остаться, но потом приняли и начали поддерживать. После заключения контракта Алексей прошел двухнедельное боевое слаживание и был направлен в Запорожское направление разведчиком-снайпером во втором штурмовом батальоне.

«Конечно, все было новым, ко всему приходилось привыкать. В 2022-2023 годах еще столько беспилотников не летало, это началось позже, когда мы уже в Бахмуте воевали», – поделился он.

Сейчас Алексей занимает должность старшего техника роты – заместителя командира по вооружению, отвечая за контроль состояния оружия и техники. За время службы в зоне СВО боец был трижды ранен – в позвоночник, подбородок и ухо. В каждом случае его своевременно эвакуировали и оказывали необходимую помощь.

«Первое ранение получил в 2023 году. Помню, наш экипаж был на «гусянке», нас вывозили с точки соприкосновения. Ребята забирали раненых и увозили. Не боялись, что-то летало – работали бесстрашно, хорошие ребята были, но погибли уже», – вспоминает Алексей.

Дома мужчину ждут супруга и двое сыновей-школьников – 10 и 8 лет. Старший ребенок пошел в первый класс, когда отец ушел на службу, а сейчас уже учится в четвертом. Супруга регулярно собирает посылки, дети присылают подарки и рисунки, по возможности они общаются по телефону.

Материал подготовлен при участии Айгуль Адиятуллиной