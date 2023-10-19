Боец из Бавлов с позывным Белый рассказал о службе на передовой

Глава Бавлинского района Ильяс Гузаиров встретился с бойцом, прибывшим в краткосрочный отпуск из зоны спецоперации. Беседа прошла в неформальной обстановке за чайным столом. Глава района затронул тему полевого быта и ответил на личные вопросы участника спецоперации.

На разговор с Ильясом Гузаировым пришел боец с позывным Белый. Участник спецоперации на данный момент находится в отпуске в родных краях. Он был мобилизован в октябре прошлого года.

«Приезжаю во второй раз в отпуск, дома очень радуются. Занимаюсь домашними делами, стройкой. Служба проходит хорошо, на позитиве, настрой боевой», — отметил боец.

На встрече затронули тему о потребностях военнослужащих на передовой. Глава района также попросил бойца поделиться проблемами, которые его волнуют и возникают как на месте прохождения службы, так и в семье.

Бавлинец отметил, что помощь от земляков поступает с первых дней. Все посылки до них доходят. Такие встречи с бойцами, прибывшими в отпуск, проводятся в районе на регулярной основе. Глава пожелал мобилизованному вернуться домой живым и здоровым.

Напомним, бавлинцы продолжают активно помогать военнослужащим — плетут маскировочные сети, вяжут носки, собирают овощи и другие необходимые вещи.

«Сегодня мы в пункт сбора гуманитарной помощи доставили овощи — тыкву, капусту, картошку, крупы, также две коробки с носками, предметами гигиены. Всё это собрано нашим педагогическим коллективом, родителями, учащимися. Дети написали письма бойцам, — рассказала советник директора по воспитанию бавлинской школы № 1 Яна Махмутова. — Надеемся, что нашим военнослужащим будет приятно всё это получить».

В скором времени из Бавлинского района будет отправлена очередная партия гуманитарной помощи солдатам.

Специальная военная операция проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля прошлого года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых — создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

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