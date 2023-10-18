Юные бавлинцы отправили бойцам СВО красочные рисунки и письма со словами поддержки

В школе № 1 города Бавлы состоялась акция «Рисунок солдату» в поддержку бойцов спецоперации. Пятиклассники и восьмиклассники нарисовали рисунки на патриотическую тему.

«Наши дети активно участвуют в разных мероприятиях, акция „Рисунок солдату“ не стала исключением. Ведь в это непростое время необходимо поддерживать наших ребят, которые находятся в зоне СВО», — рассказала замдиректора по воспитательной работе Гульназ Сарапулова.

Советник директора по воспитанию Яна Махмутова добавляет, что при помощи таких акций они воспитывают в детях патриотизм, уважение и гордость за российских военных.

Фото: Лейсан Саетгареева

Ребята с особым чувством нарисовали свои рисунки. Они также написали слова поддержки солдатам. Благодаря посланиям военнослужащие будут чувствовать любовь и поддержку из дома.

«Все мы надеемся на победу и мир. Хотелось бы, чтобы наши солдаты быстрее вернулись живыми и здоровыми», — поделилась восьмиклассница Эльвина Закирова.

«Когда я рисовала свой рисунок, я испытывала гордость за нашу родину, за солдат, — говорит пятиклассница Аделия Набиуллина. — Я желаю, чтобы бавлинцы поскорее вернулись домой и чтобы был мир на земле».

«Я нарисовал танк, потому что танк — это боевая машина. Ещё я нарисовал солнце. Я хочу, чтобы всегда светило солнце, и был мир на всей планете», — объяснил Ильяс Шафигуллин из пятого класса.

Фото: Лейсан Саетгареева

Ученики также написали письма бойцам со словами поддержки. Вот некоторые строчки из них:

«Дорогие солдаты! Я хочу пожелать вам сил и мужества! Мы гордимся вами, будьте смелыми», «Здравствуйте, дорогие солдаты! Прямо сейчас происходят тяжёлые времена, когда вы сражаетесь за свою Родину. Вы — огромные молодцы! Вы защитники нашего Отечества. Вы справитесь, вы очень сильные!».

«Я желаю вам, чтобы вы поскорее вернулись домой. Если у вас есть дети, то думаю они гордятся вами! Я пишу это от чистого сердца!».

Фото: Лейсан Саетгареева

Помимо этого, в школе проходит акция «Коробка добра». Педагогический коллектив и учащиеся школ приносят гуманитарную помощь нашим бойцам.

Рисунки, письма и гуманитарная помощь будут переданы в пункт сбора гуманитарной помощи Бавлов для дальнейшей передачи военнослужащим-землякам.

Специальная военная операция проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля прошлого года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых — создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

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