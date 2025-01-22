Боец из Актанышского района Татарстана спас бойцов и технику под артогнем противника

Фото предоставили организаторы акции «Герои нашего двора»

Рядовой Радмир Харисов, уроженец деревни Татарские Суксы Актанышского района Татарстана, отличился в ходе специальной военной операции. Его действия не только спасли жизни его соратников, но и предотвратили уничтожение значительного количества боевого оружия и техники.

Выполняя задачу по доставке боеприпасов в район населенного пункта Николаевка, 28 октября 2024 года Радмир оказался под артиллерийским огнем противника. В этот критический момент он осознал, что попадание снаряда в автомобиль с боеприпасами может привести к катастрофическим последствиям. Не теряя ни секунды, рядовой оперативно приступил к эвакуации транспортного средства в безопасное место. Благодаря его смелым и решительным действиям удалось избежать взрыва и сохранить большое количество боеприпасов и военной техники.

Однако это не единственный подвиг Радмира. Во время очередного подвозка имущества он столкнулся с атакой дронов-камикадзе. Боец сумел укрыть машину в лесном массиве, тем самым защитив личный состав, технику и имущество минометной батареи от неминуемой угрозы.

Подвиги таких солдат, как рядовой Харисов, — это яркий пример мужества и патриотизма, заявили в районной администрации.

В Татарстане проходит акция «Герои нашего двора», в которой рассказывается про отважных бойцов, которые живут рядом.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что боец СВО из Елабуги награжден в особом порядке медалью «За воинскую доблесть».

С 1 января те, кто заключает контракт с Минобороны РФ в Татарстане, при подписании контракта на службу в ВС РФ в Татарстане получают 2,2 млн рублей. Увеличение размера выплат связано с повышением вознаграждения в республике.

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