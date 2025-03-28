Боец Голова в строю: как докер из Санкт-Петербурга стал защитником Родины

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

До мобилизации боец с позывным Голова был обычным рабочим — двадцать лет отработал докером в порту Санкт-Петербурга. Он следовал по стопам матери, которая трудилась в речном порту много лет. Зарплата стабильная, работа привычная — казалось, так будет всегда. Но когда объявили частичную мобилизацию, все изменилось. На работу пришла повестка. Мужчина даже не раздумывал — явился в военкомат, и 23 октября 2022 года началась его новая жизнь. На днях военнослужащий приехал в Набережные Челны за шефской помощью.

По словам бойца, позывной Голова он получил, потому что умный.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

Первое время было непросто: после мирной жизни палатка и двухъярусные кровати казались чем-то чуждым. Но постепенно все наладилось. Появились душевые, места для стирки, организовали быт. Главное — освоиться, а там уже и жизнь войдет в привычное русло.

Работа у Головы специфическая. Он постоянно в движении, живет в машине, крайне редко бывает на базе. Все необходимое носит с собой — вещи, спальный мешок, даже мыльно-рыльные принадлежности всегда под рукой.

«Если меня бросят в поле, спокойно проживу, — говорит он. — Разве что с едой могут быть проблемы. Но и тут есть запас: сухпайков в кузове хватит на неделю».

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

О самых страшных моментах он говорит спокойно. Вспоминает один случай: навигатор перестал работать в Курской области, недалеко от линии фронта. На тот момент он не осознавал всей опасности, но позже офицеры объяснили: еще семь километров — и он бы оказался на вражеской территории.

«Хорошо, что навигатор на секунду включился, и я свернул в нужном месте. А так… приехал бы куда-нибудь», — рассказал боец.

На передовой у каждого своя задача. Одни с оружием в руках, другие — обеспечивают движение, поставки, координацию. У Головы в аптечке нет жгутов и промедола — у него бинты, парацетамол, капли в нос.

«Но если придется — проживу в любом месте», — уверенно говорит он.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

О войне говорит рассудительно. Для него это не просто события на фронте, а вопрос необходимости.

«Война просто так не начинается. Если целые республики, целые области хотят присоединиться к нам — значит, людей до этого довели. Никто просто так не меняет свою судьбу», – сказал военнослужащий.

Он не жалеет о том, что оказался здесь. Ведь быть воином — значит защищать свою землю, свою страну, своих людей. «Значит, все правильно», — говорит Голова.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

Ранее Раис Татарстана Рустам Минниханов рассказал на встрече с Президентом России Владимиром Путиным в Московском Кремле, что из республики на специальную военную операцию ушли 38 169 мобилизованных и контрактников.

«У нас 15 Героев России, семь из них – посмертно. Награждены орденами Мужества 1829 военнослужащих из республики», – уточнил он.