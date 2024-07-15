Боец батальона «Тимер»: Сейчас российский народ как никогда един

Сейчас многие готовы заключить договор с Минобороны РФ и пойти защищать свою Родину на СВО, потому что в наше время российский народ как никогда един. Таким мнением на телемарафоне «Вступай в армию Победы!» поделился командир боевой машины батальона «Тимер» Алексей Корольков.

«Считаю, что сейчас народ как никогда един. Все прекрасно понимают и видят, как нацисты обстреливают мирные города, кто снабжает их оружием и техникой. Только объединившись мы сможем победить. Сейчас на кону судьба и будущее не только новых регионов России, но и всей нашей страны», - заявил он.

Напомним, что в 8.00 в Татарстане начался телемарафон «Вступай в армию Победы». За 12 часов студию посетят более 60 гостей, в том числе участники специальной операции, волонтеры, медики, главы районов, артисты и многие другие. Также зрителей ожидают выставки, прямые включения из мест неподалеку от передовой, фильмы из цикла «Наши Герои», рассказы о различных мерах поддержки, положенных бойцам и их семьям.

Трансляцию можно посмотреть на каналах ТНВ и «ТНВ-Планета», а также онлайн - на YouTube и в официальном сообществе Республики Татарстан во «Вконтакте».

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