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Боец батальона «Тимер»: Сейчас российский народ как никогда един
Сейчас многие готовы заключить договор с Минобороны РФ и пойти защищать свою Родину на СВО, потому что в наше время российский народ как никогда един. Таким мнением на телемарафоне «Вступай в армию Победы!» поделился командир боевой машины батальона «Тимер» Алексей Корольков.
«Считаю, что сейчас народ как никогда един. Все прекрасно понимают и видят, как нацисты обстреливают мирные города, кто снабжает их оружием и техникой. Только объединившись мы сможем победить. Сейчас на кону судьба и будущее не только новых регионов России, но и всей нашей страны», - заявил он.
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