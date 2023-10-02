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Боец батальона «Тимер» сбил из автомата замаскированный под птицу украинский дрон
Боец батальона «Тимер» сбил с автомата замаскированный под птицу украинский дрон. Соответствующая информация опубликована в Telegram-канале батальонов Татарстана «Алга» и «Тимер».
Необычный дрон был сбит бойцом с позывным «Пепел».
Отмечается, что противник нередко маскирует БПЛА под птиц, поэтому у дрона такой необычный вид.
Ранее «Татар-информ» опубликовал видео, на котором боец в позывным Уокер из батальона «Тимер» показал украинский дрон-камикадзе. Беспилотник пытался атаковать наших бойцов, но был сбит сержантом Герасимовым прицельным выстрелом из автомата.
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