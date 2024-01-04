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Происшествия 4 января 2024 10:10

BMW вылетела с новой платной трассы Москва – Казань, есть пострадавшие

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На новой платной дороге М12 произошло ДТП с пострадавшими, сообщили «Татар-информу» очевидцы аварии.

По их информации, на 733-м километре трассы Москва – Казань BMW вылетела с трассы и перевернулась.

Фото: © Очевидцы

В результате пострадали два человека.

Напомним, Путин открыл трассу М12 Москва – Казань протяженностью 810 км 21 декабря.

#дтп в казани
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