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BMW вылетела с новой платной трассы Москва – Казань, есть пострадавшие
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На новой платной дороге М12 произошло ДТП с пострадавшими, сообщили «Татар-информу» очевидцы аварии.
По их информации, на 733-м километре трассы Москва – Казань BMW вылетела с трассы и перевернулась.
В результате пострадали два человека.
Напомним, Путин открыл трассу М12 Москва – Казань протяженностью 810 км 21 декабря.
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