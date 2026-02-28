BMW отзывает более 300 тыс. автомобилей по всему миру из-за угрозы возгорания

Немецкий автоконцерн BMW объявил о новом масштабном отзыве сотен тысяч транспортных средств. Как сообщает газета Münchner Merkur со ссылкой на данные федерального управления автомобильного транспорта ФРГ, причиной сервисной кампании стала техническая неисправность, повышающая риск возникновения пожара.

Проблема затрагивает современные модели i5 и i7, 5-ю и 7-ю серии, а также M5. Под отзыв попадают машины, сошедшие с конвейера в период с 9 июня 2022 года по 5 декабря 2025 года.

«Мюнхенский автопроизводитель BMW отзывает по всему миру 337 374 автомобиля из-за угрозы возгорания, из них 29 441 – в Германии», – уточняет издание.

Недавно, 11 февраля, автопроизводитель уже отозвал 575 тыс. машин из-за дефекта стартера, который также мог привести к воспламенению. Похожие проблемы вынуждали компанию проводить массовые отзывы автомобилей и осенью прошлого года.

Ранее Volvo Cars объявила об отзыве более 40 тыс. электромобилей в связи с риском перегрева аккумуляторных батарей.