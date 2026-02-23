news_header_top
Руc Тат
Общество 23 февраля 2026 21:42

Reuters: Volvo отзывает более 40 тыс. электрокаров

Volvo Cars объявила об отзыве 40 323 электромобилей модели EX30 SUV в связи с риском перегрева аккумуляторных батарей. Об этом сообщает Reuters.

В компании уточнили, что замена необходимых компонентов будет произведена бесплатно. До проведения сервисных работ производитель рекомендует владельцам ограничить уровень зарядки аккумулятора до 70%.

Эксперты отмечают, что масштабный отзыв может негативно сказаться на репутации автопроизводителя и повлечь значительные финансовые издержки. По предварительным оценкам, затраты на поставку новых аккумуляторных батарей могут достигнуть 195 млн долларов.

