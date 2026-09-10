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Происшествия 10 сентября 2026 08:22

BMW и «Лада» вылетели с дороги после столкновения в Казани, четверо пострадавших

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BMW и «Лада» вылетели с дороги после столкновения в Казани, четверо пострадавших

Четыре человека пострадали в результате жесткого столкновения легковушек BMW и «Лада Гранта» в Казани. Об этом «Татар-информу» сообщили в городской Госавтоинспекции.

По данным правоохранителей, ДТП случилось недалеко от дома № 20 к.1 на улице Братьев Батталовых. Водитель автомобиля «Лада Гранта», поворачивая налево, не уступил дорогу водителю BMW, ехавшему во встречном направлении. Произошло столкновение, и обе машины вылетели на тротуар, а затем и на газон. Момент происшествия попал на видео.

В результате аварии пострадали водители и пассажиры обеих легковушек. В салоне BMW находилась 20-летняя пассажирка, а в «Ладе» – 29-летний пассажир.

#дтп в казани с пострадавшим #BMW #госавтоинспекции казани
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