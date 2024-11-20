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Политика 20 ноября 2024 16:11

Bloomberg заявило о скорых переговорах Путина и Трампа по Украине

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В скором времени избранный Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп может начать мирные переговоры по Украине с российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом сообщает обозреватель агентства Bloomberg Андреас Клут.

По его мнению, поводом для диалога станет разрешение действующей администрации США на удары ракетами ATACMS по российской территории.

«Дональд Трамп скоро будет вести переговоры с Владимиром Путиным по поводу Украины», — заявил Клут, назвав решение об использовании тактических баллистических ракет «картой» и «услугой», которую действующий Президент Джо Байден невольно оказал Трампу.

Такое решение, уверен он, не принесет успехов Украине, хотя и было принято для того, чтобы обеспечить ее поддержкой до смены руководства в Вашингтоне.

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#Дональд Трамп #Владимир Путин #Украина
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