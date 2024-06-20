Bloomberg: Власти Вьетнама проигнорировали критику США из-за визита Путина

Власти Вьетнама проигнорировали критику со стороны Вашингтона из-за визита российского Президента Владимира Путина. Об этом передает ТАСС.

Авторы статьи Bloomberg отмечают, что во Вьетнаме приветствовали высокого гостя и подчеркнули важность многолетних отношений с Москвой, несмотря на критику Штатов из-за украинского конфликта на Украине.

Ханой видит в Москве «стратегическую защиту» и поддержку в таких сферах, как энергетика и вооружения.

Владимир Путин прибыл во Вьетнам накануне вечером, после государственного визита в КНДР, где провел полноформатные переговоры с лидером республики Ким Чен Ыном.

«Визит состоится по приглашению Генерального секретаря Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама Нгуен Фу Чонга 19–20 июня», – отмечает пресс-служба Кремля.

Ранее Владимир Путин в статье для официального издания вьетнамского ЦК Компартии «Нянзан» заявил, что подходы России и Вьетнама по актуальным вопросам международной повестки близки либо совпадают.