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Bloomberg: Власти Турции остановили транзит товаров в Россию из-за санкций Запада
Власти Турции с 1 марта решили прекратить транзит в Россию товаров, на которые наложены санкции Соединенных Штатов и Европейского Союза. Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на анонимного высокопоставленного турецкого чиновника.
Издание обращает внимание на то, что Турция стала одним из главных реэкспортеров западной продукции в Россию, увеличив товарооборот с ней до 9,3 млрд долларов в 2022 году по сравнению с 5,8 млрд за год до этого. Впрочем, это вызвало продолжительное давление со стороны США и ЕС, недовольных обходом санкционных ограничений.
Главный исполнительный директор базирующейся в Стамбуле таможенной брокерской компании Subasi Мустафа Бояджиоглу подтвердил факт блокировки поставок и уточнил, что позиция турецкого руководства связана с расширением европейских санкций против России.
По словам предпринимателя, не было ни официального объявления, ни переходного периода, что вызвало замешательство среди участников рынка. Возможным решением он назвал отгрузку товаров в страны, не находящиеся под санкциями, например, в государства Центральной Азии.
«Вообще не должно быть проблем с продукцией, которая сначала была импортирована в Турцию, а затем отправлена в Россию, но мы даже не уверены в этом, поскольку ограничения, по-видимому, основаны на стране происхождения», — уточнил вместе с тем бизнесмен.
Ранее о том, что Турция начала блокировать транзит санкционных грузов в Россию, узнала радиостанция «Коммерсантъ FM».
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