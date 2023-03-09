СМИ: Турция начала блокировать транзит санкционных грузов в Россию

Турция остановила транзит грузов, поставки которых в Россию запрещены из-за санкций. Таможенная система блокирует оформление товаров, идущих по схемам параллельного импорта. Об этом участники рынка, для которых происходящее стало неожиданностью, сообщили радиостанции «Коммерсантъ FM».

«Еще вчера мы начали получать уведомления от агентов о том, что отменяются ранее согласованные букинги вылетов. Сказали, что причина в том, что транзитные для Турции грузы больше не отправляют в Россию», — рассказал генеральный директор компании «Оптималог» Георгий Властопуло.

По словам бизнесмена, вчера вечером также начали приходить письма о том, что таможенная система Турции блокирует транзитное оформление грузов нетурецкого происхождения. «Сегодня утром попытались еще раз оформить, но система действительно всё блокирует», — уточнил он.

Коммерческий директор компании Transasia Logistics Валерия Савенкова пояснила, что официальных приказов и постановлений поставщики не ждут, так как их появление означало бы признание турецкой стороны в оказании помощи РФ с получением санкционной продукции. «На сегодняшний день система оформления транзиток и экспортных на Россию в Турции не работает», — констатировала вместе с тем она.

Остановку транзита санкционных грузов некоторые собеседники радиостанции связали с недавней поездкой в Турцию государственного секретаря США Энтони Блинкена. Аналогичному прессингу подвергаются и Объединенные Арабские Эмираты, которые в прошлом году нарастили экспорт электроники в Россию почти в семь раз, пишет газета Financial Times.