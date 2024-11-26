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Bloomberg: В список антироссийских санкций ЕС хотят включить еще 80 лиц
Еще 50 физических и 30 юридических лиц могут быть включены в 15-й пакет санкций Евросоюза против России. Об этом, ссылаясь на соответствующие документы, сообщает Bloomberg.
В материалах указано, что новые ограничения планируется ввести против ряда военных производителей из РФ и компаний из Китая, якобы предоставляющих им детали, необходимые при производстве БПЛА. Также под рестрикции могут попасть российские фирмы, которые занимаются транспортировкой нефти, военнослужащие и руководство предприятий.
Помимо этого, в список хотят внести порядка 30 организаций из разных стран, якобы содействующих РФ в получении военных технологий. Так, к примеру, в документах встречаются компании из Индии, Ирана, Сербии, Таиланда, Объединенных Арабских Эмиратов и самой России. Также в новый пакет санкций хотят включить военных чиновников из КНДР, которые, по данным ЕС, причастны к отправке военнослужащих на территорию России.
Рестрикции могут расширить и на более российских 45 нефтяных танкеров. Им планируют перекрыть доступ к портам и сервисам в Европе.
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