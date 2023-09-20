Bloomberg: В G7 считают, что конфликт на Украине продлится еще шесть или семь лет

Вооруженное противостояние на Украине может продлиться еще шесть или семь лет, и союзникам Киева необходимо финансово спланировать его поддержку на столь долгий срок. Об этом заявил высокопоставленный чиновник одной из европейских стран, входящих в «Большую семерку», сообщает агентство Bloomberg.

Представители стран G7 обсудили перспективы развития конфликта в кулуарах Генеральной Ассамблеи ООН вечером 18 сентября. Они согласились, что противостояние, «скорее всего, будет продолжаться в среднесрочной или долгосрочной перспективе», рассказал журналистам высокопоставленный представитель Госдепартамента США.

Один из европейских чиновников в связи с этим заметил, что украинская сторона будет сталкиваться с растущими проблемами, вызванными недостаточными поставками оружия из стран Запада и растущими потерями в живой силе.

Вместе с тем Украина и ее союзники по-прежнему выступают против переговоров, не желая принимать любое решение, не предусматривающее полного вывода российских войск, констатирует агентство.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выразил уверенность, что США и другие союзники продолжат поддерживать Киев, несмотря на возражения против такой политики.

По мнению генсека НАТО, отказ от поддержки Украины «в долгосрочной перспективе обойдется альянсу гораздо дороже, поскольку тогда мы будем более уязвимы для российского или китайского воздействия или военных угроз».

Россия проводит специальную военную операцию (СВО) на Украине с 24 февраля 2022 года, ее инициировал Президент РФ Владимир Путин. Страны Запада осудили это решение и начали оказывать украинской стороне помощь, в том числе военную. Российские власти не раз заявляли, что спецоперация будет продолжаться до достижения ее целей.