Bloomberg: Указ Путина о «Сахалине-2» развернет жесткую борьбу между Западом и Японией

Решение российского Президента Владимира Путина о специальных экономических мерах в отношении месторождений «Сахалина-2» развернет жесткую борьбу за энергоресурсы между Западом и Японией. Об этом пишут обозреватели Bloomberg.

Напомним, Президент РФ подписал указ, по которому оператора проекта Sakhalin Energy, которое является совместным предприятием «Газпрома», Shell, Mitsui и Mitsubishi, заменят на новое российское юрлицо. Также Путин поручил перевести имущество компании в собственность государства.

Эксперты считают, что подобный шаг сузит мировые топливные рынки для Запада и спровоцирует конкуренцию за альтернативные источники импорта между Европой и Японией. По мнению аналитика Хироши Хашимото, из-за того, что проект «Сахалин-2», поставлявший топливо в Японию по конкурентным ценам, пребывает в таком подвешенном состоянии, спотовые цены могут еще вырасти и спровоцировать панику.

Подобный расклад подтолкнет Токио к покупке природного газа на других рынках, которые уже и так загружены, передает РИА Новости.