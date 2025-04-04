Bloomberg: США ждут доклада Дмитриева Путину о поездке

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Администрация Президента Соединенных Штатов Дональда Трампа ждет, когда спецпредставитель Президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами и глава РФПИ Кирилл Дмитриев расскажет российскому лидеру Владимиру Путину об итогах своей поездки в Вашингтон. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на информированный источник.

«<...> США теперь ждут, когда российский переговорщик Кирилл Дмитриев отчитается перед Путиным, прежде чем стороны предпримут какие-либо дальнейшие шаги [по достижению прекращения огня на Украине]», – отмечает издание, констатируя, что американские чиновники все больше разочаровываются из-за медленного хода переговоров с РФ.

Ранее Дмитриев рассказал, что 2-3 апреля обсудил с представителями американской администрации вопросы восстановления отношений, сотрудничества в Арктике и по редкоземельным металлам, возобновления прямого авиасообщения. По его словам, стороны сделали три шага вперед по большому количеству вопросов.

«Потребуется еще ряд встреч для того, чтобы решить все наши разногласия, но главное, что мы видим позитивный созидательный настрой, безусловно, администрации Президента Трампа, ключевых его представителей», – заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (цитата по РИА Новости).

По информации СМИ, Дмитриев в Вашингтоне встретился с прилетавшим до того в Москву спецпосланником Президента США по Ближнему Востоку Стивом Уиткоффом. Также сообщается, что он провел встречу с несколькими сенаторами от Республиканской партии, среди которых был и Линдси Грэм (включен в российский список террористов и экстремистов).

В разговоре с изданием Newsmax спецпредставитель Путина сказал, что в ходе переговоров речь шла не только об экономике, но и о геополитике. «Я был одним из тех, кто в начале украинского конфликта говорил, что возможно только дипломатическое решение», – подчеркнул он.