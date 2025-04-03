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Политика 3 апреля 2025 10:07

Кирилл Дмитриев начал переговоры со Стивом Уиткоффом в Вашингтоне

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Глава Российского фонда прямых инвестиций, спецпредставитель Президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев начал встречу со Стивом Уиткоффом, спецпосланником Президента США. Об этом сообщает РИА Новости.

Телеканал CNN, опираясь на информированные источники, сообщил, что Дмитриев уже прибыл в Вашингтон для проведения переговоров с Уиткоффом.

Дмитриев добавил, что диалог между Россией и США имеет важное значение независимо от политической ситуации, поскольку он направлен на создание более безопасного и процветающего мира.

«Независимо от политической ситуации общение между США и Россией необходимо для построения лучшего мира для всех», – подчеркнул он.

#переговоры #Россия и США
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