США и Израиль рассматривают три варианта отправки международных сил в сектор Газа в случае победы над ХАМАС. Об этом, ссылаясь на источники, сообщает Bloomberg.

Первый сценарий предполагает отправку миротворцев из нескольких стран, среди которых будут и ВС США. Так, к примеру, в качестве кандидатов рассматриваются Саудовская Аравия, ОАЭ, Великобритания, ФРГ и Франция.

По второму проекту может быть создана миротворческая миссия по аналогии с закрепленной по договору между Египтом и Израилем в 1979 году. Источники отмечают, что Тель-Авив подтверждает возможность такого варианта.

Третий вариант развития событий Израиль не одобряет, считая его нецелесообразным. Согласно ему, сектор Газа может быть передан под надзор Организации объединенных наций.

В то же время часть американских чиновников полагает, что реализация этих планов маловероятна, а другие источники подчеркивают высокий риск при отправке американских военных в Газу. Дополнительные опасения вызывает позиция арабских стран по этому вопросу.

Президент России Владимир Путин, выступая на совещании по ситуации на Ближнем Востоке, отметил, что США не заинтересованы в разрешении израильско-палестинского конфликта. Более того, они и их сателлиты пытаются дискредитировать страны и международные организации, выступающие за прекращение огня. К примеру, такой критике подверглась и ООН.