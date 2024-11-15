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Bloomberg: Шольц планирует провести телефонный разговор с Путиным в пятницу
В пятницу канцлер ФРГ Олаф Шольц планирует провести телефонный разговор с Президентом России Владимиром Путиным. Об этом, ссылаясь на источник, сообщает Bloomberg.
Если сообщение подтвердится, то это будет первая беседа Путина и Шольца более чем за два года.
«Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Олаф Шольц планируют провести в пятницу телефонный разговор, как сообщает знакомый с ситуацией человек на условиях анонимности», — отмечается в тексте.
Ранее стало известно, что канцлер Германии хочет созвониться с Президентом России. Однако беседа, по его словам, могла состояться только после обсуждения деталей с партнерами Берлина.
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