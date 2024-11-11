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Политика 11 ноября 2024 10:58

Шольц планирует поговорить с Путиным, но после консультации с партнерами

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Канцлер ФРГ Олаф Шольц намерен провести телефонный разговор с Президентом России Владимиром Путиным. Однако перед этим он планирует обсудить предстоящую беседу с партнерами, сообщает ТАСС со ссылкой на немецкое издание ARD.

По его словам, переговоры могут состояться в скором времени. «Но я не буду этого делать в одностороннем порядке», — добавил канцлер.

Шольц отметил, что ему предстоит множество обсуждений перед разговором с Путиным. Работа в этом направлении проводится уже долгое время.

#Олаф Шольц #телефонный разговор #Владимир Путин
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