Шольц планирует поговорить с Путиным, но после консультации с партнерами

Канцлер ФРГ Олаф Шольц намерен провести телефонный разговор с Президентом России Владимиром Путиным. Однако перед этим он планирует обсудить предстоящую беседу с партнерами, сообщает ТАСС со ссылкой на немецкое издание ARD.

По его словам, переговоры могут состояться в скором времени. «Но я не буду этого делать в одностороннем порядке», — добавил канцлер.

Шольц отметил, что ему предстоит множество обсуждений перед разговором с Путиным. Работа в этом направлении проводится уже долгое время.