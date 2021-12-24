Bloomberg: Россия продолжает перемещать войска к границе с Украиной

Американское агентство Bloomberg заявило, что Россия якобы стягивает военную технику и войска к границе с Украиной. По его данным, на спутниковых снимках можно заметить перемещение техники и систем ПВО, сообщает РИА Новости.

За источник агентство берет британскую компанию Janes и данные Совбеза Украины, однако само же добавляет, что данные и фото показывают «довольно ограниченное число военных на местах». Тем не менее издание полагает, что Россия сможет «быстро укрепить эти силы, перебросив крупные формирования по воздуху и железной дороги».

Как заявили в Киеве, на расстоянии, не превышающем 200 км от границы, расположено не менее 122 тысяч российских военнослужащих.

Во время ежегодной пресс-конференции Президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопрос журналиста Sky News, отметил, что Россия никому не угрожает, в том числе и Украине.

«Мы что ли ставим ракеты рядом с границами Соединенных Штатов? Нет. Это Соединенные Штаты со своими ракетами пришли к нашему дому», — заявил он.