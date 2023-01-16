Bloomberg: Российская нефть упала в цене до минимума более чем за два года

Средняя цена на российскую нефть упала до самого низкого уровня более чем за два года. Таким образом, доходы России оказались под дополнительным давлением, пишет Bloomberg. Падение стоимости черного золота связано с замедлением мировой экономики и волны международных санкций, отмечается в публикации.

Нефть марки Urals с середины декабря по середину января торговалась на уровне $46,82 за баррель. Это самый низкий уровень с 2020 года, когда был разгар пандемии коронавируса, отмечает агентство.

Напомним, Европейский Союз и страны «Большой семерки» установили потолок цен на российскую нефть в размере $60 за баррель 5 декабря. При этом в Кремле на этой неделе заявили, что Россия пока не сталкивается с влиянием ограничения цен.