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Ру Тат
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Экономика
16 января 2023  17:47

Bloomberg: Российская нефть упала в цене до минимума более чем за два года

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Средняя цена на российскую нефть упала до самого низкого уровня более чем за два года. Таким образом, доходы России оказались под дополнительным давлением, пишет Bloomberg. Падение стоимости черного золота связано с замедлением мировой экономики и волны международных санкций, отмечается в публикации.

Нефть марки Urals с середины декабря по середину января торговалась на уровне $46,82 за баррель. Это самый низкий уровень с 2020 года, когда был разгар пандемии коронавируса, отмечает агентство.

Напомним, Европейский Союз и страны «Большой семерки» установили потолок цен на российскую нефть в размере $60 за баррель 5 декабря. При этом в Кремле на этой неделе заявили, что Россия пока не сталкивается с влиянием ограничения цен.

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