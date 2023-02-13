Bloomberg: Росатом пока вряд ли попадет под санкции ЕС

Госкорпорация «Росатом» вряд ли окажется под санкциями Европейского Союза в результате принятия десятого пакета ограничительных мер против России. Об этом пишет агентство Bloomberg, ссылаясь на информированный источник.

По словам собеседника издания, против введения рестрикций в отношении Росатома выступают несколько государств — членов ЕС.

При этом ранее Президент Украины Владимир Зеленский прямо призвал лидеров Евросоюза ввести санкции против госкорпорации, обвинив ее в захвате Запорожской атомной электростанции.

В начале февраля Украина сама ввела санкции против Росатома. В пресс-службе компании в ответ заявили, что «атомная энергетика должна быть вне политической конъюнктуры».

Агентство Reuters в середине января отмечало, что санкции Евросоюза могут затронуть атомную отрасль. На этом настаивали Польша и Литва. Однако против санкций, касающихся Росатома, выступали Венгрия и Болгария.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что под новые санкции ЕС могут попасть около 130 физлиц и компаний, включая Альфа-Банк.