Bloomberg: Республиканцы лидируют на губернаторских выборах в США

Республиканцы, предварительно, вырвались вперед на губернаторских выборах в США. При подсчете голосов они лидируют в 16 штатах, в то время как демократы лишь в 14, сообщает Bloomberg.

К настоящему моменту республиканцы победили в Алабаме, Арканзасе, Айове, Айдахо, Небраске, Нью-Гэмпшире, Огайо, Южной Каролине, Южной Дакоте, Теннесси, Техасе, Оклахоме, Джорджии, Вайоминге, Вермонте и на Аляске. Помимо этого, более половины голосов они набрали в Калифорнии, Колорадо, Коннектикуте, Гавайях, Иллинойсе, Массачусетсе, Мэриленде, Род-Айленде, Мэне, Мичигане, Миннесоте, Нью-Мексико, Нью-Йорке и Пенсильвании.

Сегодня также проходят промежуточные выборы в конгресс США. При голосовании полностью обновится состав палаты представителей, включающий 435 человек. Как отмечает The New York Times, ссылаясь на первые данные с участков, пока республиканцы выигрывают не менее 99 мест, демократы — 55.

Напомним: эксперты полагают, что приход к власти республиканцев может прекратить военную помощь Украине.