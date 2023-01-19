Bloomberg рассказал, как Сингапур обходит санкции на экспорт российской нефти

В Сингапуре неожиданно увеличился спрос на аренду резервуаров для хранения нефти, сообщает Bloomberg. По информации издания, экспортеры смешивают в этих хранилищах дешевые нефтепродукты из России с более дорогим топливом, которое не находится под санкциями ЕС, чтобы обойти ограничения и увеличить свою прибыль.

Представитель Miyabi Industries отметил, что такая тенденция в стране наблюдается с октября 2022 года. Другой неназванный собеседник агентства из крупной энергетической компании подтвердил, что количество желающих воспользоваться сингапурскими резервуарами непрерывно росло до декабря прошлого года.

Такой метод обхода европейских санкций для предпринимателей стал возможным из-за особенностей местного законодательства. Несмотря на то что в Сингапуре финансовым учреждениям нельзя проводить операции с юрлицами из России, импорт российских энергоресурсов Правительство островного государства не запрещало.

Напомним, с 5 декабря 2022 года ЕС запретил импорт российской нефти по морю, а страны «Большой семерки», Австралия и ЕС ввели потолок цен на нее в размере 60 долларов за баррель. Страхование и перевозка российского топлива, превышающего эту стоимость за баррель, запрещены. Позднее Президент России Владимир Путин подписал указ о введении ответных мер, который предполагает запрет на работу с десятками трейдеров, которые поддерживают ценовой максимум.