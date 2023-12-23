Песков ответил на вопрос NYT о готовности Путина к переговорам

Президент России Владимир Путин согласен на переговоры по Украине только для достижения целей специальной военной операции. Об иных вариантах речи не идет, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в беседе с The New York Times.

Ранее в издании появилась статья якобы о «сигналах», которые передает Президент для прекращения огня. По словам источников NYT, Путин якобы согласен на перемирие в границах настоящей линии боевого соприкосновения.

По словам Пескова, эти утверждения расходятся с реальностью.

«Путин действительно готов к переговорам, он так сказал. <...> Россия по-прежнему готова [к переговорам], но только для достижения своих целей», — заверил представитель Кремля.