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Песков ответил на вопрос NYT о готовности Путина к переговорам
Президент России Владимир Путин согласен на переговоры по Украине только для достижения целей специальной военной операции. Об иных вариантах речи не идет, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в беседе с The New York Times.
Ранее в издании появилась статья якобы о «сигналах», которые передает Президент для прекращения огня. По словам источников NYT, Путин якобы согласен на перемирие в границах настоящей линии боевого соприкосновения.
По словам Пескова, эти утверждения расходятся с реальностью.
«Путин действительно готов к переговорам, он так сказал. <...> Россия по-прежнему готова [к переговорам], но только для достижения своих целей», — заверил представитель Кремля.
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