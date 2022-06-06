Bloomberg: Путин заставил Запад обходить собственные энергетические санкции

Президент РФ Владимир Путин ударил по болезненной для государств Европы энергетической сфере. Рост цен на топливо стал причиной высокой инфляции и экономического спада в западных странах. На это обращает внимание статья, опубликованная агентством Bloomberg.

«Несмотря на то что Европейский Союз выдвигает самые жесткие ограничения против России, количество компромиссов растет, начиная от уступок насчет поставок нефти по трубопроводу и заканчивая исключением патриарха Кирилла из санкционного списка», — замечает агентство.

При этом, по оценке издания, экономическая война против России только расколола Евросоюз, потому что некоторые страны устали от санкций.

«Финансовое оружие — несовершенный инструмент, который действует выборочно и ведет к непредвиденным последствиям», — констатируется в материале.

Bloomberg Economics оценил нефтегазовые доходы России в 2022 году приблизительно в 285 млрд долларов, добавив, что с учетом прибыли от других товаров страна сможет компенсировать те 300 млрд долларов российских валютных резервов, которые оказались заморожены за рубежом.