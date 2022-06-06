news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Экономика
6 июня 2022  13:03

Bloomberg: Путин заставил Запад обходить собственные энергетические санкции

news_top_970_100

Президент РФ Владимир Путин ударил по болезненной для государств Европы энергетической сфере. Рост цен на топливо стал причиной высокой инфляции и экономического спада в западных странах. На это обращает внимание статья, опубликованная агентством Bloomberg.

«Несмотря на то что Европейский Союз выдвигает самые жесткие ограничения против России, количество компромиссов растет, начиная от уступок насчет поставок нефти по трубопроводу и заканчивая исключением патриарха Кирилла из санкционного списка», — замечает агентство.

При этом, по оценке издания, экономическая война против России только расколола Евросоюз, потому что некоторые страны устали от санкций.

«Финансовое оружие — несовершенный инструмент, который действует выборочно и ведет к непредвиденным последствиям», — констатируется в материале.

Bloomberg Economics оценил нефтегазовые доходы России в 2022 году приблизительно в 285 млрд долларов, добавив, что с учетом прибыли от других товаров страна сможет компенсировать те 300 млрд долларов российских валютных резервов, которые оказались заморожены за рубежом.

#антироссийские санкции #Bloomberg #Владимир Путин
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100