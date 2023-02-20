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Политика 20 февраля 2023 13:15

В Кремле допустили возможность встречи Путина с главой МИД Китая Ван И

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В Москву прибудет глава канцелярии по иностранным делам ЦК китайской компартии Ван И. Во время визита он может встретиться с Президентом России Владимиром Путиным, рассказал журналистам официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Мы не исключаем встречу господина Ван И с Президентом. Он действительно будет находиться в Москве. По дате мы вас сориентируем», — приводит его слова РИА Новости.

Песков добавил, что российско-китайские отношения «носят многоплановый, союзнический характер», поэтому Владимиру Путину и Ван И «есть о чем говорить».

#Дмитрий Песков
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