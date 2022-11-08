Bloomberg: Отгрузки российской нефти рекордно увеличились перед введением потолка цен

В связи со скорым введением ЕС частичного эмбарго на российскую нефть перевозки по морю рекордно увеличились, составив 3,6 млн баррелей в день, что является самым высоким показателем с начала июня. Об этом пишет Bloomberg.

«Наибольший рост в натуральном и в процентном выражении наблюдался в отгрузках из терминала в Мурманске», — отмечают авторы статьи. Уточняется, что путь от Мурманска до пунктов назначения в Азии занимает больше времени, чем из терминалов в Балтийском или Черном морях.

Также агентство указало на то, что суда, перевозящие российскую нефть, «ведут себя осторожнее» и перед выходом из российских портов не раскрывают пункт назначения.

Напомним, запрет на поставки российской нефти по морю по цене выше установленного потолка должен вступить в силу 5 декабря. Ограничения коснутся сырья в чистом виде и так называемых блендов. Также, если в поставках будет смешана российская и нероссийская нефть, то она полностью попадет под запрет. В то же время введение эмбарго не затронуло экспорт сырья по трубопроводам, по которым члены Евросоюза, получали около трети сырья.

Изначально потолок цен на российскую нефть хотели установить на уровне около 40–60 долларов за баррель, но позже глава Минфина США Джанет Йеллен предложила остановиться на 60 долларах. По ее словам, это позволит сократить доходы России от продажи энергоносителей, но при этом обеспечить их прибыльную добычу.