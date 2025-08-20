Bloomberg: Около десяти стран готовы направить войска на Украину

Примерно десять стран готовы направить войска на Украину в рамках мирного соглашения. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

По словам собеседников издания, состоявшаяся накануне, 19 августа, встреча европейских чиновников была посвящена возможной отправке британских и французских военных, в том числе обсуждались их численность и дислокация.

Источники объяснили, что первая часть плана предполагает оказание помощи в обучении украинских сил. Поддержку должна будет оказывать «многонациональная группа», состоящая преимущественно из европейских военных. Разместить ее предполагается на Украине, но вдали от линии соприкосновения. Великобритания и Франция готовы направить «сотни» своих солдат, говорится в статье.

Вторая часть плана будет опираться на поддержку со стороны Соединенных Штатов в обмене разведданными, наблюдении за границами, поставках оружия и, возможно, средств противовоздушной обороны. Власти стран Европы ожидают, что США «как минимум» продолжат предоставлять Украине разведданные и военную технику через европейских партнеров.

Вчера Правительство Британии объявило, что вскоре европейские военные чиновники встретятся с американскими коллегами, чтобы уточнить планы «по предоставлению [Украине] надежных гарантий безопасности и подготовки к развертыванию сил обеспечения безопасности в случае прекращения боевых действий».

Собеседники Bloomberg уточнили, что в этих консультациях примет участие руководство сил НАТО в Европе и главы оборонных ведомств государств – членов альянса. В свою очередь председатель Евросовета Антониу Кошта анонсировал, что условия предоставления гарантий безопасности Украине будут согласованы «в ближайшие дни, предпочтительно на этой неделе».

В Белом доме рассказали, что Президент США Дональд Трамп исключил размещение американских войск на украинской территории, но рассматривает поддержку с воздуха как один из возможных вариантов предоставления гарантий безопасности.

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова 18 августа предупредила, что Россия не приемлет любые сценарии, включающие размещение контингентов стран НАТО на Украине, напоминает ТАСС.