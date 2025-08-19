news_header_top
Политика 19 августа 2025 21:34

Белый дом: США обсудят с Россией приемлемые гарантии безопасности для Украины

США намерены обсуждать с Россией гарантии безопасности для Украины, которые будут для нее приемлемыми. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт, ее слова приводит «ТАСС».

Отвечая на вопрос журналистов о возможности предоставления Киеву таких гарантий, Ливитт подчеркнула, что Президент США Дональд Трамп ведет диалог как с украинской, так и с российской стороной.

По ее словам, глава государства поручил своей команде подготовить проект гарантий безопасности, который позволит достичь долгосрочного мира и завершить текущий конфликт.

