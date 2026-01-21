Bloomberg оценил прибыль России от роста цен на золото в $216 млрд

Россия заработала около $216 млрд благодаря подорожанию золота с начала специальной военной операции на Украине. Об этом со ссылкой на агентство Bloomberg сообщает ТАСС.

По данным источника, рост стоимости драгоценного металла привел к увеличению стоимости российского золотого запаса, что почти компенсировало потери страны от заморозки активов на Западе.

ЕС и страны G7 ранее заблокировали порядка €300 млрд российских активов. Около €180 млрд из этой суммы находится в бельгийском депозитарии Euroclear. Еврокомиссия добивается согласия стран Евросоюза на использование этих средств в интересах Украины, однако, как отмечает Bloomberg, договориться о «репарационном кредите» Киеву за счет замороженных активов РФ в ЕС пока не удалось.

Источник указывает, что в последние четыре года цены на золото обновляли рекорды на фоне высокого спроса со стороны центральных банков, сохраняющихся инфляционных рисков и роста геополитической напряженности.

Ранее в Центральном банке сообщили о рекордном росте золотого запаса России за год.