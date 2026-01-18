В ЦБ сообщили о рекордном росте золотого запаса России за год

Российский золотой запас за год вырос в цене на рекордные 130 млрд долларов – благодаря значительному росту цен на золото. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на анализ данных Центрального банка.

По состоянию на 1 января 2025 года стоимость золота в российских хранилищах оценивалась в 195,7 млрд долларов. На начало текущего года показатель достиг 326,5 млрд долларов.

Увеличение стоимости произошло в основном из-за ралли на рынке драгоценного металла: за этот период цена золота выросла в 1,7 раза – с 2,6 до 4,4 тыс. долларов за тройскую унцию.

При этом физический объем золотого запаса России за год слегка снизился – на 0,2 млн тройских унций, или около 6,2 тонны.

Доля золота в резервах страны на начало января составила 43,3%. Для сравнения: валютная часть резервов за тот же период выросла лишь на 3,6% и достигла 428,3 млрд долларов.