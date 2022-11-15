Глава МИД Китая: Никто не может отобрать у России право на участие в G20

Китайский МИД выступает против исключения России из «Группы двадцати». Об этом во время встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым заявил его коллега из КНР Ван И.

«Очень рады, что вы лично участвуете в саммите „двадцатки“, представляете Россию на саммите, это очень славная миссия. Мы поддерживаем достойную роль России в рамках „двадцатки“ и других международных площадок, и считаем, что никто не имеет права отобрать рациональное право России на участие в рамках многосторонних форматов», — отметил он, открывая встречу, сообщает ТАСС.

Ван И планирует обсудить с Лавровым вопросы сохранения и развития российско-китайских отношений, а также другие моменты, «представляющие взаимный интерес».

Напомним, что с 15 по 16 ноября на Бали проходит саммит «Группы двадцати». Российскую делегацию возглавляет министр иностранных дел Сергей Лавров. Президент РФ Владимир Путин не планирует выступать на событии даже в онлайн-формате.