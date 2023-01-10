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Ру Тат
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Экономика
10 января 2023  12:08

Bloomberg: Китай закупает редкие сорта российской нефти из Арктики

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Китай занимается импортом редких арктических сортов российской нефти, которые до введения потолка цен РФ поставляла преимущественно в Европу. Речь идет о таких сортах топлива, как Arco, Novy Port и Varandey, пишет агентство Bloomberg.

«Покупатели раскупили три партии сырой нефти из Арктики, в том числе высокосернистую и плотную партию Acro, которая должна прибыть в этом месяце или в феврале», — сообщает издание.

По оценкам аналитиков, эти поставки могут вытеснить ближневосточные сорта нефти. В материале отмечается, что благодаря тесным отношениям Москвы и Пекина после начала специальной военной операции на Украине Китай смог значительно увеличить импорт российского топлива, заменив потребителей из Европы и США. 

Европейский Союз и страны «Большой семерки» установили потолок цен на российскую нефть в размере 60 долларов за баррель 5 декабря. Позднее Президент РФ Владимир Путин подписал указ о введении ответных мер. В частности, российским компаниям запрещено поставлять топливо в те страны, которые поддержали введение ценового потолка. 

#КНР #экономика #поставки нефти
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