Bloomberg: Китай закупает редкие сорта российской нефти из Арктики

Китай занимается импортом редких арктических сортов российской нефти, которые до введения потолка цен РФ поставляла преимущественно в Европу. Речь идет о таких сортах топлива, как Arco, Novy Port и Varandey, пишет агентство Bloomberg.

«Покупатели раскупили три партии сырой нефти из Арктики, в том числе высокосернистую и плотную партию Acro, которая должна прибыть в этом месяце или в феврале», — сообщает издание.

По оценкам аналитиков, эти поставки могут вытеснить ближневосточные сорта нефти. В материале отмечается, что благодаря тесным отношениям Москвы и Пекина после начала специальной военной операции на Украине Китай смог значительно увеличить импорт российского топлива, заменив потребителей из Европы и США.

Европейский Союз и страны «Большой семерки» установили потолок цен на российскую нефть в размере 60 долларов за баррель 5 декабря. Позднее Президент РФ Владимир Путин подписал указ о введении ответных мер. В частности, российским компаниям запрещено поставлять топливо в те страны, которые поддержали введение ценового потолка.