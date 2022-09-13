Bloomberg: Глава ЕК должна честно признаться гражданам, что Европу ждет трудная зима

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен должна четко и ясно объяснить европейским гражданам, что ЕС ожидает тяжелая зима. При любом развитии событий им придется снизить потребление энергии на 10-15% .Об этом написал журналист Bloomberg Лайонел Лорен.

По его мнению, Ляйен предстоит серьезная проверка на лидерские качества, ведь ей необходимо восстановить доверие людей к властям, но при этом остаться с ними честной.

«Принятие таких решений требует сильного политического руководства в то время, когда влиятельные голоса, такие, как Ангела Меркель или Марио Драги, ушли, а Олаф Шольц и Эммануэль Макрон всеми силами пытаются быть услышанными. У фон дер Ляйен есть шанс восполнить этот пробел: она не должна уклоняться от объявления „чрезвычайного положения“ в масштабах всего ЕС», — отметил Лорен в своей статье.

По мнению журналиста, энергитический кризис для Европы станет еще более масштабным и трудным испытанием, чем нефтяной шок 1970-х годов.

После объявления Президента России Владимира Путина о начале специальной военной операции на Украине многие страны Запада начали вводить масштабные санкции против РФ. Это привело к кризису и резкому повышению цен на топливо в странах ЕС, что вызвало волну недовольства у европейских граждан. При этом российский лидер не раз подчеркивал, что Москва никогда не использовала нефть и газ в качестве оружия политической борьбы. По его словам, Европа сама перекрыла поставки топлива из РФ, а с приходом трудностей начала искать виноватых.