WSJ: Евросоюз не сможет изъять замороженные российские активы

Европейский союз не сможет изъять замороженные средства Центробанка России из-за международного принципа государственного иммунитета. Об этом пишет The Wall Street Journal.

Авторы отмечают, что об этом в Еврокомиссии сказали накануне. Вместо этого предлагается создать фонд для управления ликвидными активами и откладывать прибыль от этих инвестиций на выплаты Украине.

В ЕК отмечают, что Брюссель не обладает актуальными данными о доле средств Центробанка в тех или иных странах — членах ЕС. Кроме того, у них нет информации о том, какая доля приходится на ликвидные активы, передает РИА Новости.

Европейские чиновники планируют настаивать на том, чтобы Россия в рамках будущего мирного урегулирования согласилась передать Киеву часть замороженных средств в качестве компенсации.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила создать специальную структуру для управления конфискованными российскими активами. Она заявила, что заблокированные активы Центробанка (около 300 млрд евро) и частные средства бизнеса (19 млрд) после снятия санкций можно будет использовать для того, чтобы Москва «полностью компенсировала причиненный Украине ущерб».