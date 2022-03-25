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Политика
25 марта 2022  15:51

Bloomberg: ЕС подталкивают Сербию к санкциям против России

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Страны Евросоюза оказывают давление на Сербию, вынуждая ее присоединиться к санкциям против России. Публикация об этом появилась в американском журнале Bloomberg.

«Государства — члены Европейского союза усиливают давление на Сербию, балканскую страну, которая стремится присоединиться к блоку, чтобы та подчинилась санкциям, направленным против ее давнего союзника России», –  приводит цитату РИА Новости. 

На сегодня из всех стран Европы, помимо Беларуси, только Сербия не поддержала введение жестких ограничений в отношении России. По словам автора статьи, европейские чиновники «приняли этот факт к сведению». 

Сербский лидер Александр Вучич ранее назвал все осуждения России из-за проведения спецоперации на Украине глупыми и постыдными. Он напомнил, что 19 стран, входящих в альян НАТО, в 1999 году совершали бомбардировки Сербии.

 

#санкции Запада #Сербия #спецоперация на Украине
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