Bloomberg: Доходы России от экспорта нефти и газа могут достигнуть 321 млрд долларов

Если не будет введено эмбарго на поставки российских энергоресурсов, власти РФ в текущем 2022 году смогут заработать на экспорте нефти и природного газа почти 321 млрд долларов. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

«Несмотря на <…> удушающее финансовое давление из-за рубежа, Bloomberg Economics ожидает, что Россия заработает почти 321 млрд долларов от экспорта энергоносителей в этом году, что более чем на треть больше, чем в 2021 году», — отмечают авторы издания.

Кроме того, может быть достигнуто рекордное положительное сальдо внешней торговли. По подсчетам Института международных финансов (IIF), оно составит 240 млрд долларов.

Впрочем, ситуация может полностью измениться в случае введения эмбарго на поставку энергоресурсов. Даже без него Международное энергетическое агентство прогнозирует, что в этом месяце РФ может потерять почти четверть своей добычи нефти, уточняет агентство.

В целом, по мнению экспертов, здоровый торговый баланс не спасет Россию от глубокой рецессии, но поможет поддерживать государственные расходы. Вместе с тем экономика страны станет еще больше зависеть от продажи нефти и газа.

Страны Запада стали ужесточать санкции против России после начала специальной военной операции на Украине, объявленной Президентом РФ Владимиром Путиным. Значительная часть золотовалютных резервов Центробанка оказалась заморожена. О приостановке своей деятельности на территории страны объявили многие крупные компании.