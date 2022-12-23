Блок про СВО на истории и военная подготовка на ОБЖ: утверждена новая школьная программа

Глава Минпросвещения Сергей Кравцов утвердил программу школьного образования, согласно ей в рамках уроков по ОБЖ учащиеся будут проходить начальную военную подготовку. Приказ опубликован на портале правовой информации.

«Утвердить прилагаемую федеральную образовательную программу среднего общего образования», — сказано в документе.

Кроме того, на уроках истории школьники будут изучать блок о спецоперации, проводимой на Украине. Ранее Сергей Кравцов рассказал, что в учебниках появится раздел о героях СВО.