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Ру Тат
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Наука и образование
23 декабря 2022  00:51

Блок про СВО на истории и военная подготовка на ОБЖ: утверждена новая школьная программа

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Глава Минпросвещения Сергей Кравцов утвердил программу школьного образования, согласно ей в рамках уроков по ОБЖ учащиеся будут проходить начальную военную подготовку. Приказ опубликован на портале правовой информации. 

«Утвердить прилагаемую федеральную образовательную программу среднего общего образования», — сказано в документе.

Кроме того, на уроках истории школьники будут изучать блок о спецоперации, проводимой на Украине. Ранее Сергей Кравцов рассказал, что в учебниках появится раздел о героях СВО.

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