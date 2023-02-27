Магдеев поручил завершить ремонт в блоке «Г» инфекционной больницы Челнов к осени

К осеннему периоду необходимо запустить обновленный корпус блока «Г» инфекционной больницы Набережных Челнов. Такое поручение на аппаратном совещании мэр города Наиль Магдеев дал начальнику Горздрава Александру Николаеву.

«Торопиться нужно не в ущерб качеству. Объект здравоохранения самый важный, особенно понимая, что мы пережили в части коронавирусной инфекции, всех видов гриппа», — добавил градоначальник.

Магдеев напомнил, что инфекционная больница обслуживает 19 районов Закамья с населением более 1 млн человек.

«Такую высокую планку нужно ставить. Объект не более 5 тыс. квадратных метров. Поэтому просьба обратить внимание на то, как работают наши коллеги», — отметил Магдеев.

Александр Николаев доложил, что блок «Г» полностью освобожден, приемный покой переехал в блок «А».