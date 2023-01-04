Блок «А» инфекционной больницы Челнов будет сдан в этом месяце

Блок «А» инфекционной больницы Набережных Челнов планируется сдать в конце января. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр Автограда Наиль Магдеев после посещения объекта.

В настоящее время в лечебном учреждении продолжается капитальный ремонт. При этом прием больных не прекращается.

Ремонт инфекционной больницы в Набережных Челнах стартовал в 2018 году. Работы разделены на несколько этапов, поскольку площадь здания достаточно велика — более 30 тыс. кв. метров.

Капитальный ремонт блока «А» ведется с апреля прошлого года. Общая площадь этой части здания — более 5 тыс. кв. метров. В настоящее время специалисты завершают отделочные работы.

В конце прошлого года Наиль Магдеев поручил приступить к работам на блоке «Г» — там, где расположены мельцеровские боксы и приемный покой. Персонал больницы работает без прерывания лечебного процесса.

Наиль Магдеев обратился к строителям с просьбой: «Любой из нас может здесь оказаться, поэтому нужно делать как для себя. Тем более инфекционные заболевания никуда не исчезли — теперь активно распространяется свиной грипп. Ремонтируя больницу, подразумевайте, что каждый может сюда попасть».

Ранее «Татар-информ» сообщал, что строительство Московского проспекта в Челнах завершится в этом году.