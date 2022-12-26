В блоке «Г» инфекционки Челнов стартуют демонтажные работы

В инфекционной больнице Набережных Челнов, в блоке «А», продолжается ремонт, несмотря на возросшую нагрузку в связи неблагоприятными эпидемиологическими условиями. В блоке «Г» определены площади, которые можно отдать без ущерба работе. Об этом на аппаратном совещании доложил начальник Горздрава Александр Николаев.

«В блоке „Г“ начинаются демонтажные работы», — отметил докладчик.

Корпус состоит из 37 мельцеровских боксов, приемно-диагностического отделения и инфекционных отделений, расположенных на втором — четвертом этажах.

«Здесь находятся мельцеровские боксы. Оставить их мы тоже не можем. Ремонт нужен, но пока ситуация сложная. Мы обслуживаем не только население Челнов, но и весь Закамский регион», — прокомментировал мэр Челнов Наиль Магдеев.

В настоящее время в городе продолжает функционировать один провизорный госпиталь в инфекционной больнице, куда осуществляются первичные обращения.

Временное инфекционное отделение на базе БСМП и горбольницы №2 продолжает работать в штатном режиме.

«Обращения граждан по ОРВИ и гриппу остаются на стабильно высоких значениях. Во всех поликлиниках организованы кабинеты неотложной помощи, также идет работа по усилению приемного покоя инфекционной больницы», — добавил Николаев.