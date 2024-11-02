На «Госуслугах» открылась регистрация крупных блогов и каналов

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На портале «Госуслуги» открылась форма для регистрации блогеров с 10 тыс. подписчиков и более. Об этом сообщается в телеграм-канале Минцифры России.

«На портале госуслуг заработал механизм регистрации владельцев каналов и страниц в соцсетях, имеющих более 10 тыс. подписчиков. После добровольной идентификации каналы/страницы будут включаться Роскомнадзором в специальный перечень», – говорится в сообщении.

Для регистрации нужно заполнить следующие пункты:

Название соцсети и канала или страницы;

Ссылка на регистрируемый канал или страницу;

Телефон, к которому привязан канал или страница;

Электронная почта, к которой привязан канал или страница;

Телефон администратора канала или страницы.

Заявление нужно подать в течение 10 рабочих дней с момента, когда количество подписчиков регистрируемого канала или страницы превысило 10 тыс.человек. По результатам регистрации, которая может занять 10 дней, в личный кабинет поступит уведомление о включении канала или страницы в перечень.

Если канал или страница не будут зарегистрированы, то рекламодатели не смогут размещать на них рекламу, а другие каналы не смогут репостить их сообщения. Ограничения вступят в силу с 1 января 2025 года.

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