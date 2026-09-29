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Происшествия 29 сентября 2026 15:16

Блогера Юрия Дудя* заочно арестовали за призывы к терроризму

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Блогер и журналист Юрий Дудь* заочно арестован из-за призывов к террористической деятельности, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Мосгорсуда.

Ранее сообщалось, что блогера несли в перечень причастных к экстремизму или терроризму. Также в сентябре 2026 года в отношении Дудя* также был составлен протокол о нарушении порядка деятельности иностранного агента. 22 сентября Лефортовский суд Москвы назначил ему штраф в размере 40 тысяч рублей.

«Басманный районный суд города Москвы 29 сентября 2026 года избрал в отношении Дудя Юрия Александровича меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца с момента его передачи правоохранительным органам Российской Федерации в случае его экстрадиции на территорию РФ либо с момента задержания на территории России. Дудь Ю. А. обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (призывы к террористической деятельности с использованием интернета)»,– рассказали в Мосгорсуде.

*Признан иноагентом на территории России, внесен в перечень экстремистов и террористов

#профилактика терроризма и экстремизма
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